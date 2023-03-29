月尾回歸！Louis Vuitton x 草間彌生第二波聯乘系列登場：必收可愛黃色南瓜手袋、Infinity Dots波點款色

去年LV與草間彌生聯乘，除了一系列單品，還有巴黎總店的「巨人草間」、美國紐約的「草間機械人」、以至日本新宿的大型聯乘廣告......總感覺不論去到哪裏，都會見到這位波點女王的足跡。來到2023年，LV再和草間彌生推出第二波聯乘，延續「Creating Infinity」的概念，推出一系列標誌性的單品，帶大家走進草間彌生的獨特世界。

揭曉單品前，值得一看的還有這次的形象廣告，除了有我們熟悉的LV品牌大使Cate Blanchett、Lea Seydoux、大坂直美、鄭浩妍和周冬雨，更有首次現身的Justin Timberlake，令不少粉絲大感驚喜！在廣告中，眾星都在面上或手臂塗上繽紛的彩繪，呼應草間彌生的世界觀。

這次聯乘的一系列單品分別以Pumpkins、Faces、Flowers、Infinity Dots和Infinity Net為主題，當中最吸睛的，絕對是Pumpkins Bag！南瓜造型手袋以黃色作底色，配以黑色Monogram圖案，集可愛與時尚於一身，必定是這次聯乘最大焦點。

除了南瓜手袋，LV亦把南瓜圖案融入了一系列手袋如Speedy 20、Boulogne和Neverfull MM等，在Monogram上加上了色彩繽紛的南瓜，玩味十足。Flowers系列則在經典款式如OnTheGo MM和Capucines上綴以花卉圖案，帶出一絲春日感。

草間彌生的標誌性波點總有著一種不可言喻的吸引力。這次聯乘單品的infinity dots中，以白底配紅色波點最為吸引，波點圖案配以小南瓜掛飾，時尚感滿分；如想再增添藝術設計感，則可看看Infinity Net和Faces的款色。這次聯乘單品將於3月31上架，粉絲們，預備好了嗎？