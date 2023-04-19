用消費券入手心儀手袋！TWIST限時減價優惠：LOEWE Hammock、 BURBERRY Freya Tote低至6折！PRADA Cleo減近$4,000！

消費券剛剛到手，女生們想好如何「善用」這筆錢了嗎？想趁機入手心儀手袋的話，便不能錯過TWIST今個月的激減優惠！近日 TWIST網店和全線分店推出多款精選貨品減價優惠，女生最愛的名牌如BOTTEGA VENETA、LOEWE和BALENCIAGA等都有優惠，更低至6折便可以入手，立即來看看有沒有你的心儀手袋吧！

減近$10,000！LOEWE Hammock Bag

LOEWE的Hammock Bag向來是不少女生的愛用手袋。袋身採用了光滑小牛皮，配以同色烤漆的五金配件，份外顯知性優雅。加上手袋走實用風格，除了可以肩背，亦可斜背和手提，一袋有三種背戴法，不論日常出遊還是上班都十分適合！原價$23,600的Hammock Bag今次大減6折，以$14,160便可入手，絕對是這次優惠的必入手之選。

情侶兩用之選：BURBERRY Freya Tote

近年Tote Bag成為時尚潮人間的新寵，當中BURBERRY的Freya Tote系列除了容量夠大，簡約的帆布設計更令其坐擁不少粉絲。這次減價的Freya Tote為Medium size的灰拼黑款式，中性的配色加上簡約低調設計，不論男女都十分適合，一袋價錢二人使用，性格比超高！

鮮有減價！BOTTEGA VENETA Mini Arco Tote

平日鮮有減價的BV今次也有優惠！Mini Arco Tote運用的BV的經典編織工藝，以柔軟牛皮疊交編織成，完美把品牌的極簡美學設計帶到大家面前。Mini Arco除了可手提，亦附有背帶供肩背或斜背使用，為穿塔增添知性美態。

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