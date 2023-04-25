姜濤個人服裝品牌《TO ZERO》面世！率先預覽主打單品！一日限定活動粉絲出動

人氣男團MIRROR除了專注舞台，近年亦踏足時尚界，繼Edan的《NADE》、Anson Lo的《ALLOVER》、Jer的《Jungle Lofi》等後，今天終於傳來叫一眾粉絲興奮的消息 ── 姜濤自家服裝品牌《TO ZERO》即將面世！

《TO ZERO》以「Zero is the origination.」和「Zero is the destination.」為品牌軸心，名字除了包含著姜濤的名字「TO」，亦帶有返璞歸零的意思，姜濤希望以時裝系列為載體，展開有關人生的各種課題，啟發人心。

在率先發佈的預告片中，可見姜濤穿上自家品牌，漫游在日本的櫻花樹下，感覺唯美。片段中，姜濤穿上粉紅連帽衛衣和卡其色外套，外套上印有「NIGHTY NINE THINGS TO DO IN LIFE」的字樣，而《TO ZERO》的品牌IG則在較早前釋出了姜濤穿上同款黑色外套的背影照；相信這件外套將是系列的首批主打單品之一。

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消息一出，相信各位「姜糖」已是十分期待。《TO ZERO》將於本周四（4月27日）於銅鑼灣時代廣場2樓中庭舉辦「一日限定」活動。場內有設《TO ZERO》巨型品牌標誌及以雜誌封面設計的裝置，以一日限定形式供拍照留念。要留意的是，當日需先領取籌號才可進場參觀，名額有限，先到先得，各位粉絲記得不要錯過！

https://www.facebook.com/tozero.official/videos/1185631345482137

《TO ZERO》「一日限定」活動

日期：2023年4月27日（星期四）

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

活動時間：下午2時至晚上10時（只開放予手持指定時段籌號人士）

派籌時間：4月27日下午1時45分開始

派籌地點：時代廣場地下有蓋廣場派籌



參加方法：公眾需先領取籌號，才可於指定時段憑籌進入場內參觀。

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