Met Gala 2023造型大盤點！Dua Lipa高貴典雅、Rihanna超吸睛山茶花斗篷、Jared Leto化身成Karl Lagerfeld愛貓，向老佛爺致敬！

踏入5月,又到一眾時尚迷期待已久的焦點盛事Met Gala!有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala向來也全球最觸目的時尚盛事之一,各界名人也使出渾身解數,務求成為全場焦點!今年Met Gala以《Karl Larerfeld:A Line of Beauty》為主題,邀請嘉賓以「In honour of Karl」為原則,向一代時尚傳奇大師「老佛爺」Karl Lagerfeld致敬。由老佛爺的黑白元素、個人經典造型,甚至其生前愛貓,也是一眾名人紅星今年的服裝靈感,各有特色,你喜歡哪個?

