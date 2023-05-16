Let Time Pause At The Peninsula：於半島精品廊，來一趟愜意午後

談及尖沙咀，少不了購物元素。而屹立再此近百年的半島酒店隨著時間的流動，見證了時代的變遷，也緩緩成為尖沙咀的一個坐標。適逢聖誕、新年等節日，半島酒店總充滿濃厚的氣氛，讓人忍不住到訪。除了住宿和餐飲，想享受高品質的購物體驗，鬧中帶靜的半島精品廊也是不錯的選擇。



日前，半島精品廊完成了翻新，以典雅氣派為主線，匯集了八十個不同的品牌，有時尚奢華名店，如Chanel、Chrome Hearts、Goyard、Rolex、Patek Philippe、Tiffany & Co等，亦有散發藝術文化氣息的f22 foto space、Headragon、Listen~ Your Audio Expert、Mouawad，以及特色獨立品牌，如Pocket Art品牌Novel Fineries，以及仿如穿越過去的古董店Galet Antique & Missy Caper等，讓你置身鬧市卻遠離煩囂。



與此同時，半島精品廊推出了最新的「Let Time Pause At The Peninsula慢活時光活動」，帶來一系列全新體驗。活動為期10天，期間不僅可以購物，還可以體驗品牌精心打造的一系列工作坊。



對甜點有興趣的，可以留意半島小熊朱古力工作坊；這個工作坊由半島酒店西式糕點行政主廚郭滔賢(Florian Couteau)親授；另外還有「經典雞尾酒」調酒大師班，由香港半島酒店首席調酒師簡方泓(François Cavelier)主理，在半島知性的酒吧中，調製屬於自己口味的雞尾酒。若想親手製作一份獨特的禮物，編者建議專門製作Pocket Art的獨立品牌Novel Fineries的蝴蝶袋巾工藝工作坊，體驗刺繡機絲綢繪畫；或者到訪Headragon，一試珠寶設計的體驗等一系列不同類型的工作坊，在周末閒暇，度過一個愜意時光。



查詢：The Peninsula