日前,半島精品廊完成了翻新,以典雅氣派為主線,匯集了八十個不同的品牌,有時尚奢華名店,如Chanel、Chrome Hearts、Goyard、Rolex、Patek Philippe、Tiffany & Co等,亦有散發藝術文化氣息的f22 foto space、Headragon、Listen~ Your Audio Expert、Mouawad,以及特色獨立品牌,如Pocket Art品牌Novel Fineries,以及仿如穿越過去的古董店Galet Antique & Missy Caper等,讓你置身鬧市卻遠離煩囂。 與此同時,半島精品廊推出了最新的「Let Time Pause At The Peninsula慢活時光活動」,帶來一系列全新體驗。活動為期10天,期間不僅可以購物,還可以體驗品牌精心打造的一系列工作坊。 對甜點有興趣的,可以留意半島小熊朱古力工作坊;這個工作坊由半島酒店西式糕點行政主廚郭滔賢(Florian Couteau)親授;另外還有「經典雞尾酒」調酒大師班,由香港半島酒店首席調酒師簡方泓(François Cavelier)主理,在半島知性的酒吧中,調製屬於自己口味的雞尾酒。若想親手製作一份獨特的禮物,編者建議專門製作Pocket Art的獨立品牌Novel Fineries的蝴蝶袋巾工藝工作坊,體驗刺繡機絲綢繪畫;或者到訪Headragon,一試珠寶設計的體驗等一系列不同類型的工作坊,在周末閒暇,度過一個愜意時光。

Let Time Pause At The Peninsula:於半島精品廊,來一趟愜意午後