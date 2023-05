神徒注意！Anson Lo服裝品牌《ALLOVER》新系列單品登場：粉黑浪漫衛衣，型格漁夫帽，連卡佛獨家發售！

自MIRROR踏足時尚界後,不同成員也各自推出自家設計的服裝品牌。今天教主Anson Lo再為一眾神徒們帶來好消息!Anson Lo自家服裝品牌《ALLOVER》將會和連卡佛合作,推出全新系列「The Chapter One Plus」,今天編輯部就和大家率先預覽一系列新品,粉絲們,準備好了嗎?

「The Chapter One Plus」系列延續品牌理念,以愛情故事為主題,系列標語「At Least, We Are Under the Same Sky.」則意指即使內心矛盾,但依然相信愛情的力量,滿滿的浪漫主義,教主果然是教主!

這次系列單品走粉紅和黑色色調,當中包括燙貼閃石T恤、Y2K風格闊身運動褲、用上了立體印刷技術的連帽衛衣,以及潮人必備的漁夫帽和鴨咀帽等等。設計以簡約的品牌Logo為主軸,低調不浮誇,男女合穿,十分適合和「前夫」們拿來當情侶裝!

「The Chapter One Plus」系列系列將於2023年6月1日正式在連卡佛廣東道店和時代廣場店獨家發售。另外,由5月25日起至6月8日,連卡佛將於廣東道店和時代廣場店內設立期間限定區域,展示以「The Chapter One Plus」為題的特別佈置,若各位神徒們有興趣,便要記好日子,約齊閨蜜們打卡留念吧!

Lane Crawford x ALLOVER「The Chapter One Plus」系列

發售日期:2023年6月1日

發售地點:廣東道連卡佛(尖沙咀廣東道3號)/時代廣場連卡佛(銅鑼灣勿地臣街1號)

註:連卡佛將於2023年5月25日在此兩間分店派發購買籌號,有關詳情可留意連卡佛在社交媒體帳號上的公佈,持有購買籌號之人士可於當日指定銷售時段(6月1日至4日上午10時至下午5時)到場購買,數量有限,售完即止。