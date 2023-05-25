SAINT LAURENT首個高級珠寶系列登場！必收「YSL」Logo耳環、標誌性Maillon手鍊、上班女生最愛的骰小吊墜

高級珠寶市場向來是兵家必爭之地，每逢有時尚品牌推出新系列，定必成為城中熱話。繼去年PRADA、Balmain等品牌陸續推出自家高級珠寶，近日SAINT LAURENT也加入戰場，推出品牌的第一個高級珠寶系列！

「SAINT LAURENT Haute Joaillerie」由品牌創意總監Anthony Vaccarello親手打造，以18k金和鑽石等，設計出富有品牌時尚大膽元素的手鍊、頸鍊、耳環等首飾。當中使用的18k金更是回收黃金製造，呼應品牌的可持續發展計劃。從這次推出的單品可見，珠寶大致上使用了四大元素，除了有品牌標誌性「YSL」Logo的Cassandre圖案、鍊條Maillon，亦有前衛誇張和小巧可愛風的單品。

Cassandre：忠粉最愛「YSL」Logo！

不管是否品牌忠粉，相信對「YSL」三字Logo的Cassandre圖案並不會陌生。Cassandre由巴黎藝術家Adolphe Mouron Cassandre設計，至今已可說是品牌的最大象徵，因此Cassandre圖案也成了這次珠寶的主要元素，由頸鍊、手鍊、手鐲，以至耳環和戒指也有齊，當中在頸鍊和耳環等亦融入了鑽石元素，必定成為Cassandre粉絲們的最愛。

Maillon：標誌性鏈環設計

Maillon意指「鍊環」，是SAINT LAURENT Le Maillon手袋的主要設計元素。手袋自年前推出後，隨即大受歡迎，連BLACKPINK Rosé也常常用作穿搭之用！這次品牌同樣把Maillon的鍊環放入珠寶中，連環相扣的設計，配以18k黃金材質， 讓人不自覺想起gold on black的配搭，絕對要收歸家中衣櫥吧！

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