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02/06/2023

Dior Dioriviera 2023系列：絕美粉灰色Lady D-Lite、Book Tote登場！比華利山莊酒店期間限定超夢幻Pop-up、粉色主題Spa

#美國 #Dior #夏天 #Fashion News #Trending Items #travel #Christian Dior #名牌 #名牌手袋 #DIORIVIERA #Toile de Jouy #Book Tote #The Beverly Hills Hotel #膠囊系列 #Dioriviera 2023 #Le Jardin Des Reves Dior Spa Cabana #比華利山莊酒店 #Lady D-Lite
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Text: Christy Photo: Dior

　　夏天來到，又到一眾時尚品牌推出夏季膠囊系列的日子。近日Dior的Dioriviera 2023系列正式登場，除了為大家帶來一系列粉色夏日單品，品牌更於世界各地開設期間限定店，當中位於美國比華利山莊酒店的Pop-up更有如一座粉色宮殿，糖果色系的設計叫人少女心爆發！

 

　　Dioriviera系列的靈感啟發自品牌創辦人Christian Dior對普羅旺斯的情感，把當地的色彩和景致注入設計當中；今季系列以粉色為主軸，重新演繹經典Toile de Jouy印花，今年的Dioriviera系列中，人氣單品如Lady D-Lite和Book Tote等都換上新色彩，充滿夏日氣息。

 

絕美粉灰色！限定Lady D-Lite、Book Tote、時尚單品

 

　　限定的Lady D-Lite換上了灰色和粉紅色Toile de Jouy Reverse主題圖案刺繡，反轉顏色的配色充滿玩味；袋身正面綴以品牌的標誌，配以厚身淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾，帶點小浮誇設計，十分適合為夏天穿搭增添時尚感。

 

中碼Lady D-Lite手袋 $41,500

 

　　相信大家對Dior的Book Tote也不會陌生。Book Tote是品牌創意總監Maria Grazia Chiuri的作品，寬大的容量加上簡約設計，既能裝又充滿時尚感，自推出便大受女生們歡迎。這次的限量版Book Tote換上了全幅粉紅色和灰色Toile de Jouy Sauvage主題圖案刺繡，盡顯精湛工藝，想入手粉色系手袋的話，不妨趁這次機會看看。

 

大碼Dior Book Tote $27,500

 

　　如手袋不是你目標，亦有一系列時尚單品如J'adior手環套裝、Dior Granville麻底帆布鞋和Toile De Jouy Sauvage Mitzah絲巾等等，單品都以粉色系和Toile De Jouy圖案為主軸，把經典圖案融入穿搭，低調同時不失時尚美態！

 

Ranville麻底帆布鞋 $6,100

Toile De Jouy Sauvage Mitzah絲巾 $1,950

J'adior手環套裝 $3,500

 

下一頁：比華利山莊酒店超夢幻Pop-up店！

 

 

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