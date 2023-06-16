遊日注意！首間LOEWE ReCraft登陸大阪！獨家發售客製化Anagram竹籃編織袋、不到千元維修心愛包包

購入心儀手袋後，最叫人擔心的，就是怕不知在哪天，一不小心就把手袋括花或是弄破！要維修手袋，往往不是要送到品牌專櫃，便是要到維修手袋的專門店，麻煩得叫人卻步。如果你是LOEWE的小粉絲，剛巧有又有手袋需要維修，有好消息了！LOEWE首間「LOEWE ReCraft」店日前登陸日本大阪，可即場為手袋進行保養，超方便！

可持續發展早已是時尚大牌的大勢所催，從用料、工序、至到後期保養，都是受消費者重視的環節。自J.W. Anderson接手後，LOEWE於潮流時尚界的注目度大增，為品牌收穫不少粉絲。今年LOEWE再有新搞作，於大阪梅田阪急百貨店開設首間「LOEWE ReCraft」，由駐店皮革工匠，提供維修與保養手袋服務！

LOEWE ReCraft的店面使用墨綠磁磚拼淺色木為設計主調，呼應可持續發展的概念，給人清新宜人的感覺。甫入店內，可見大致分成兩部分的區域：維修區和零售區。維修部採用了吧枱式設計，並設有數張高椅，方面客人和工匠傾談維修細節，實屬貼心。

大家最關心的，當然是這裏的維修價格，畢竟專程來到日本，如果要天價維修，就太不划算了！在LOEWE的官網上，可見列出了部分的維修價格，當中縫補由3,300日圓（約$183）起、而換手提則由16,500日圓（約$918）起，不到千元的價格十分有驚喜！

除了提供維修服務，在LOEWE ReCraft的零售區亦有獨家的竹籃袋發售，竹籃袋以剩餘皮革片編織疊交製成，提供不同配色以供客人選擇。每個竹籃袋也壓上了Anagram Logo，低調不失時尚感；想手袋更具個人特色，亦可加客製化特色押字、肩帶、飾物和飾釘等，每個也是獨一無二！

LOEWE ReCraft已登陸大阪梅田阪急百貨店8樓，下趟日本之旅除了享受風景美食，不妨帶著心愛的手袋去看看！

LOEWE ReCraft

地址：大阪府大阪市北區角田町8番7號阪急梅田本店