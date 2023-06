RIMOWA新色限定系列登場！絕美北極藍色Original行李箱、Personal斜揹袋、Never Still Flap背包，如沐浴於冰涼的海水中！

而Never Still Flap尼龍背包和RIMOWA Never Still尼龍手拿包均以防水的布料製作而成,輕巧實用;當中Flap尼龍背包更設有一個16吋手提電腦間隔、兩個電話間隔和一個拉鏈間隔,能輕鬆收納各種隨身物品,實用程度十分高,出國外遊就最合適不過。

