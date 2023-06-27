RIMOWA新色限定系列登場！絕美北極藍色Original行李箱、Personal斜揹袋、Never Still Flap背包，如沐浴於冰涼的海水中！

炎炎夏日，加上暑假將至，又是出國外遊的好日子。闊別數年沒有頻繁出國，家中的行李箱早已變得殘破，即使還能用，也只能多捱一兩次；加上早陣子曾看過在網上瘋傳的「機場行李箱待遇」片段，再一次令我深深明白到一個「好行李箱」的重要性。提到行李箱，近日德國品牌RIMOWA推出了限定新色調，為一系列的出遊好物抹上了柔和清新的冰藍色彩。

RIMOWA是次的限定系列以北冰洋的湛藍海域為靈感，品牌的人氣Original行李箱系列、Never Still系列和Persona系列都紛紛換上北極藍色示人，就如沐浴於冰涼的海水中，光是看到已叫人涼透心！

如果要選一個史上最經典的行李箱設計，RIMOWA 的Original行李箱絕對榜上有名。行李箱的金屬溝槽式設計，加上容易操控兼穩定性高的Multi-Wheel滾輪系統，使Original行李箱向來有「行李箱天花板」的美譽。這次的北極藍色Original行李箱，再次重新呈現品牌的設計美學，奪目迷人；加上新色調為限定系列，相信亦不易撞款。

除了Original行李箱，近年於時尚界大熱的Personal硬殼斜揹袋亦換上了新色。Personal採用了鋁鎂合金元素，配合配備可拆式和可調校長度的織布肩帶，保護性能高同時亦充滿現代型格感，加上全新北極藍色，與夏日穿搭又是一個perfect match！

而Never Still Flap尼龍背包和RIMOWA Never Still尼龍手拿包均以防水的布料製作而成，輕巧實用；當中Flap尼龍背包更設有一個16吋手提電腦間隔、兩個電話間隔和一個拉鏈間隔，能輕鬆收納各種隨身物品，實用程度十分高，出國外遊就最合適不過。

全新的北極藍色RIMOWA限定系列已於香港及澳門RIMOWA專門店及官方網站（RIMOWA.com）有售。正煩惱要入手一個能用上一生的行李箱？記得去RIMOWA看看了！

RIMOWA利園旗艦店

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期G04號舖

電話：2802 9883



