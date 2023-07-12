古堡前的白襯衫與牛仔褲：Valentino 2023／2024高訂時裝秀「化繁為簡」，重新定義為何高訂！

近日，Valentino的一場高級訂製時裝騷在模特出場之際，便已引起熱議。只見Kaia Gerber 身穿極簡剪裁的Boyfriend白襯衫和一條寬鬆牛仔褲，配以一雙蝴蝶結平底鞋，淡定自如的亮相大家眼前。

今次的高級訂製系列在法國擁有655年歷史的古堡Château de Chantilly 進行，唯美、古典的建築被樹林及花園包圍著，在華麗之下，創意總監Pierpaolo Piccioli 卻以20世紀著名雕塑家Constantin Brancusi的創作為靈感，「刪繁就簡」詮釋今季高級訂製系列，一洗高訂以往的極致奢華。

全新高訂系列命名為「Un Château」，不僅僅是取古堡之名，更有共享、平等之意。古堡擁有數百年歷史，經歷過多次戰爭與革命，亦從曾經的貴族所屬地變成現時的公共空間，在歷史與時間之下，古堡的角色與意義也產生了變化，這矛盾與衝擊正好與Pierpaolo Piccioli的最新系列不謀而合。關於「不像高訂」的高訂，於Valentino而言已不是甚麼新鮮事，而運用極簡去低調詮釋奢華亦是Pierpaolo Piccioli的一貫手法，可從幾大亮點細看「Un Château」系列。

結合日常單品與精湛的工藝

全新系列結合日常單品與精湛的工藝，重新詮釋聖何為高訂。Kaia Gerber的開場Look看似日常造型，但其實並不簡單，而Kaia Gerber身穿那條寬鬆牛仔褲則是以Levi’s經典復古的版型為基礎，但卻是以絲綢製成，上面繡著染有80種靛藍色調的珠子，讓人錯眼看以為是牛仔褲。此外，由超模 Mona Tougaard 演繹的牛仔Look亦是以 Levi's® 501 XX Big E 為原型，繼而採用鍍金刺繡的底布，襯以一件以幾何剪裁的純白色背心，將Quiet Luxury發揮到極致。

線條與利落的剪裁

想打造徹頭徹尾的簡約感，線條則是一大關鍵。在毫無裝飾之下，利落的線條與裁剪成就了衣物的輪廓，而極簡主義帶來的絲絲超現實也將雕塑注重材質的語言表露無遺，同時利用剪裁將滿足衣物在視覺上的層次感和最原始的質感。

印花、高飽和度色調

在利落的線條與剪裁下，有些衣物則加入了巨大印花的元素，以及採用高飽和度的色調，在純粹中突出設計本身。

飄逸感

除了「日常Look」以外，全新系列的看點還有Pierpaolo Piccioli擅長的羽毛和亮片等設計元素，以及人造皮草去詮釋奢華的概念。這些元素的材質語言很自然就會讓人想起layer，但在打造層次感的同時卻結合了輕盈，讓秋冬服飾不再厚重。