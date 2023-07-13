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13/07/2023

快買！Dior手袋再度加價！Lady Dior My Abcdior升至$5萬、人氣Saddle Bag加$4,000？盤點5大手袋最新售價

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　近年不少奢侈品牌紛紛加價，繼早前CHANEL和Louis Vuitton加價後，知性女生們最愛的Dior也在近期正式加價了！這次的加價名品涵蓋人氣款式如Lady Dior、Lady D-joy和Saddle Bag等，當中更有款式大加至$50,000元！所謂「早買早享受」，如果你正有意入手心儀的Dior手袋，便要快快抓緊機會，趕及在下次加價前買！

 

IG／sooyaaa__

 

Lady Dior My Abcdior：原價$44,500、現售$50,000

 

　　這次加價單品中升幅最高的，就是品牌近年的大熱款式Lady Dior My Abcdior，手袋由原價$44,500加至$50,000，大加$5,500元，超誇張！手袋用上高級羊皮，綴以標誌性的Cannage藤格紋圖案縫線，把經典重現眼前。手袋同時配以搪瓷或金屬D.I.O.R.吊飾，和自訂的配飾徽章，為造型增添個人時尚味道，是不少女生的Dream Bag之一。

 

Lady Dior Myabcdior $50,000

 

Lady D-joy：原價$40,500、現售$45,000

 

　　Lady D-Joy是Lady Dior的變奏版，手袋同樣以高級羊皮配以Cannage藤格紋圖案縫線，和Lady Dior的差別就是在於Lady D-Joy用上了長型設計，配備兩條不同長度的肩帶，可以手提、肩背或斜孭，配搭日常不同造型。這次Lady D-Joy由$40,500加至$45,000，同樣加得算多，想要入手的，記得把握機會了！

 

Lady D-Joy $45,000

 

下頁睇其他加價款式！

 

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