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24/08/2023

Fauré Le Page進駐香港！法國百年皮具老牌曾是皇室御用武器製造商？兩大必收人氣袋款Daily Battle、Saga City

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　作為時尚靈感的繆思地，法國的精品皮具品牌向來也深受人喜愛，不論設計還是做工，永遠不會令人失望。除了我們熟悉的Hermès 、Louis Vuitton、Goyard，其實也有不少歷史悠久的皮具品牌，正等待我們發掘。近日法國的皮具老牌 Fauré Le Page 正式進駐香港，今天就讓我們一探這個奢華老牌的獨特之處。

 

 

　　對比其他時尚大牌，Fauré Le Page在港也可算是「小眾品牌」的一群。事實上，品牌或許比你我熟悉的大牌歷史還要久遠。Fauré Le Page早在1717年創立，曾使用不同名字如Pigny、 Le Page、Le Page Moutier，直至1865年才定名為Fauré Le Page。

 

　　數數手指，Fauré Le Page至今天已有三百多年歷史。品牌早期以製造槍械用品起家，像是手槍、獵槍、槍袋等，曾年更是法國皇室的御用武器製造商，在18世紀已深受歐洲各國的國王和王后所喜愛，是名乎其實的皇室御用品牌。

 

 

 

　　戰爭歲月不再，Fauré Le Page二十世紀初起便開始轉型，專注製作精品皮具，在製造過程中融入過往研發武器的皮革工藝，使品牌的皮具更為堅固耐用。在品創意總監Augustin de Buffévent的帶領下，以「為成就魅力武裝起來」的座右銘，把手袋當作時尚的「武器」，充滿法式幽默。

 

　　這次Fauré Le Page進駐尖沙咀海港城JOYCE，帶來品牌標誌性的鱗紋（Écailles）系列皮具。充滿玩味感的鱗紋圖案靈感來自龍和美人魚的鱗片，不同配色變奏出各式手袋和配件，由斜揹袋至迷你手袋，錢包至冷帽也一應俱全，讓人從多個角度，再次認識品牌美學。

 

 

下一頁：兩大人氣袋款！Daily Battle、Saga City

 

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