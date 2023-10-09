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09/10/2023

Jisso、朴熙貞率先演繹！Dior全新手袋Miss Dior：經典Cannage藤格紋、軟柔絲質皮革，一眼心動！

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Text: Christy Yiu Photo: Dior

　　Dior手袋設計優雅高貴，當中經典的Lady Dior更是不少女生的Dream Bag之一。從Lady Dior變奏出的款式多多，每次逛專門店，也花多眼亂得叫人心大心細。近日品牌再釋出全新款式Miss Dior，有著Lady Dior的優雅，同時散發截然不同的時尚韻味。

 

 

　　Miss Dior和品牌的經典香氛同名，由創意總監Maria Grazia Chiuri操刀，向Dior的歷史和傳統致敬。即使名字和Lady Dior不同，在Miss Dior上亦能找到不少Lady Dior的影子，像是品牌的標誌性Cannage藤格紋、「D、I、O、R」字母的金屬吊飾，加上四種經典配色，一眼便叫人心動。

 

Medium Miss Dior Mini Bag in Cannage Lambskin $32,000

 

　　和Lady Dior最大的分別是，Miss Dior採用了翻蓋式設計，並用上絲質皮革，觸感細膩，Cannage圖案以羊皮縫製而成，正面綴以 D.I.O.R. 吊飾翻蓋，打開後分成兩個間隔，能輕鬆放入小錢包、手機、和唇膏等，同時亦有拉鏈位置，方便收納卡類，實用程度大大加分。

 

 

 

 

　　手袋配備了金色鏈條和手提帶，可手挽、掛肩或斜揹，典雅實用，多種背法適合任何場合，不論上班還是出遊也能零負擔配搭，就連Blackpink Jisoo、樸熙貞、迪麗熱巴等人氣女星近日也紛紛換上了Miss Dior！

 

Source/ IG @sooyaaa

Source/ IG @hello_kijeong

Source/ IG @hongsuzu

 

　　Miss Dior 已在香港專門店優先發售，共有黑、白、粉、黃四種配色， Medium尺寸更是剛剛好，不怕要左挑右挑，相信又是本季的人氣精品袋款之一，Dior的忠粉們記得不要錯過了！

 

查詢：Dior

 

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