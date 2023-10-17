Prada秋冬新手袋Arqué注目登場！經典半月型設計、簡約幾何線條，今季不能錯過的大熱Hobo Bag！

半月型的設計，加上乾淨俐落的線條，踏入2023秋冬季，除了大手袋熱潮回歸，Hobo Bag在時尚界的風潮仍然不減。說到Hobo Bag，當然不得不提半月形手袋的始袓Prada，由Re-Edition 2005、Moon，以至Cleo系列，Prada的Hobo手袋往往也能把潮流掀著走，加上近年流行的Y2K風格，更能使品牌的經典款式再度回歸時尚焦點當中。

本季Prada再為大家帶來驚喜，推出全新Arqué手袋，光是手袋外型設計，已甚是驚艷。Arqué的設計靈感源於2000年代的品牌典藏，以流暢的曲線和圖案設計重新演釋經典造型，由兩塊皮革結合而成，經由兩塊木模件塑形，沿弧形底部延伸肩帶，配合對比強烈的袋脊，使設計更具幾何線條感。

手袋以柔軟小牛皮配以納帕皮革襯裡，正面綴有上Prada的經典搪瓷金屬三角標誌，配有兩條可調校和替換的手挽，既可掛肩又能斜揹，適合不同場合穿搭；這次Arqué共推出了黑色、干邑色和白色，不同色彩配上時尚的金屬飾件，優雅同時不失簡約感。

Arqué目前已悄悄登陸全球Prada專門店和Prada.com，蔡卓妍、何超蓮、kayan9896等一眾靈感女神亦早已率先演繹如何配搭Arqué，相信今個秋冬，女生們又多一個包包選擇了！