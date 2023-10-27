Chloé x Atelier Jolie聯乘系列登場！低調簡約的Quiet Luxury單品，靈感源自Angelina Jolie的兒時穿著！

數月前，荷里活女神Angelina Jolie宣布推出個人時尚品牌Atelier Jolie，令粉絲們十分期待。近日品牌終於釋出好消息，正式發佈與法國時尚品牌Chloé的首個聯乘系列，集簡約、奢華、可持續發展於一身，呼應近年大熱的Quiet Luxury，看來又會是時尚界的下一匹黑馬！

這次的聯乘系列，是Atelier Jolie的首波作品，亦是Chloé的前創意總監 Gabriela Hearst臨別之作。二人在Chloé的創意工坊，共同設計出一系列的時尚連身裙、西裝、外套、手袋鞋履和配飾等，單品設計取材自Angelina Jolie多年來的心愛衣物，包括參照她兒時穿著改造而成的白色刺繡棉質連身裙；以及黑色絲絨斗篷。

系列以中性色調為主，不同體型和膚色都能輕易配搭，甚有Angelina Jolie的作風。在日前釋出的照片中，可見單品以流麗剪裁和精緻布料為賣點，當中長斗篷用上了黑色絲絨，觸感柔軟，是冬日必備單品；而白色連身裙則以剩餘的微絲貂皮製造，悠悠設計適合各種場合穿搭，充滿女性嫵媚優雅感。

除了時尚衣服，這次聯乘的配飾單品同樣亮眼，像是黑色絲絨手拿包，恰到好處的大小配以綴上了Chloé標誌的開關，低調同時奢華；至於同系列的飾品，同樣也是用上了黑色絲絨為主角，配搭了不同形狀的金屬配件，優雅高貴，絕對要藏到購買清單！

眾所周知，Angelina Jolie向來提倡可持續發展和社會公平，因此這次聯乘系列大多採用了有機絲綢、有機雙縐布和認證羊毛等剩餘和天然布料製造，有最少80%是環保物料；同時亦有最少50%的產品由公平貿易企業及社企或按照社會採購程序製造，和Atelier Jolie的創辦理念如出一轍。

除了為時尚迷們帶來驚喜單品，Angelina Jolie更會捐出聯乘系列的收益，透過Atelier Jolie為難民和其他被忽視的社群提供實習機會，興建相關基建設施！Chloé x Atelier Jolie系列由2024年1月起於Chloé專門店及官方網站Chloe.com發售，有興趣的大家切勿錯過了！