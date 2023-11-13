Miu Miu節日系列報到！華麗閃亮Wander手袋、紅調Shoulder Bag、刺繡絲絨拖鞋，派對焦點就是你！

年末將至，雖然天氣才剛剛轉涼，不過走在街上，已逐漸感受到節日氣氛。忙碌了一整年，聖誕節就該好好犒賞自己，預備一份自己喜歡的聖誕禮物！近年有著極高人氣的Miu Miu最近便釋出了今年的節日系列，又是時候放進購物清單了！

今年的Miu Miu Holiday Gifting系列貫徹了華麗風格，大熱手袋也紛紛換上濃厚的節日氣息。Wander以閃亮的水晶造型亮相，袋身雖小卻十分觸目，不論是黑色或金色，也能成為派對焦點。

另一邊廂，人氣的Leather Shoulder Bag則以一抹佳節紅調登場，在穿搭上增添絲絲紅色，時尚又型格，如果平日較少穿紅色，不妨趁機一試紅調的節日穿搭！

除了注目的新色調手袋，這回節日系列中，品牌亦為喜愛華麗感的女生們預備了閃耀奪目的穿搭好物，像是刺繡絲絨拖鞋、雙色Mary Jane平底鞋、時尚感十足的老花眼鏡和太陽眼鏡、髮箍和各種富有品牌特色的首飾等單品，每款也是可愛程度滿分，不用再為冬日穿搭煩惱。

此外，Miu Miu會和Marshall及Polaroid推出聯乘系列，亦將分別推出Marshall的經典產品和配備品牌標誌織帶的Polaroid相機，如此強強聯手，讓人十分期待；今個冬日，一起來當個Miu Miu Girl吧！