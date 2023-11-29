Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

29/11/2023

Louis Vuitton全新Flight Mode系列：經典Keepall旅行袋、行李箱換上淡雅Monogram圖案！精緻保暖單品，冬日時尚出遊

#旅遊 #Louis Vuitton #行李箱 #手袋 #LV #Fashion News #旅行 #名牌 #名牌手袋 #行李喼 #LV Monogram #名牌頸巾 #冬天手套 #Flight Mode #冬季旅遊 #Keepall
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　從最初以製作行李箱起家，到經典的Keepall袋，「旅行」二字就彷彿刻在了Louis Vuitton的DNA中。踏入冬天，今年Louis Vuitton推出了全新「Flight Mode系列」，以經典設計向LV行李箱致敬，從頭到腳、手袋鞋履的一系列的單品，還在為旅遊用品煩惱的話，也許這個系列會成為你的出遊良伴。

 

 

　　Flight Mode名字來得直白，系列靈感源自品牌創意總監 Nicolas Ghesquière一次旅行時，遇見一名打扮時尚的女子一邊前行，一邊收拾行李，宛如開啟了飛行模式，令他留下深刻印象，從而設計出一系列以旅行為題的單品，集時尚與舒適元素於一身。

 

 

　　外遊當然要有一個時尚又實用的手袋。Blossom PM則以鏤空雕花Monogram圖案配搭漸變色彩，更具輕奢感，手袋搭配編織皮革吊飾，同時附有可拆式拉鏈小型收納包， 更適合旅遊時斜揹，方便又實用。而這次隨系列推出的Keepall Bandoulière 45袋身同樣以Monogram帆布打造，配以握感舒適的皮革手柄、黃銅掛鎖和斜揹肩帶，45雖然為系列中尺寸最小，但以足夠容納過夜或短程旅遊的所有必備用品，實用性高。

 

Blossom PM $35,500
購買點

 

Keepall Bandoulière 45 $35,000
購買點

 

　　Horizon行李箱可說是這次Lookbook中最吸睛的單品。行李箱由工業設計師Marc Newson設計，配以Monogram超輕帆布和牛皮飾邊，行李箱使用了全新的隱藏式TSA鎖扣，宛如一件行走的藝術品，奢華感滿分。Horizon 分別提供50、55、70三種尺碼，適合不同時長的旅程。

 

Horizon 50 $24,200
購買點

 

　　Flight Mode系列還推出了其他時尚單品，當中LV Medallion 圍巾以精緻純羊毛編織而成，溫暖又時尚；LV Cosy 平底舒適涼鞋則用上了柔軟Monogram羊毛面料製造，配以色調相襯的絨面小牛皮，和輕盈微粒鞋底，走多了也不怕累！除了圍巾和涼鞋、同系列還有棒球帽、手套、外套等等，從頭暖到腳也不難！

 

LV Medallion圍巾 $4,600
購買點

 

LV Cosy平底舒適涼鞋 $10,100
購買點

 

Woolgram棒球帽 $3,950
購買點

 

LV Medallion手套 $3,950
購買點

 

 

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#旅遊 #Louis Vuitton #行李箱 #手袋 #LV #Fashion News #旅行 #名牌 #名牌手袋 #行李喼 #LV Monogram #名牌頸巾 #冬天手套 #Flight Mode #冬季旅遊 #Keepall
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk