逾700件Chanel、Dior、Gucci、Valentino美品！Métier Minus二手名牌慈善義賣限定登陸太古坊，等你來尋寶！

很多人農曆新年前都會準備「買新衣過新年」，你也是其中之一嗎？最近香港人人在說「環保」、「減廢」，時裝界近年亦提倡可持續發展的綠色時尚，本地非牟利慈善組織Métier Minus，將於2月1至3日於太古坊ArtisTree舉行為期三天的慈善二手名牌時裝義賣Popup，為衣物賦予第二次生命，由舊愛變成「Post-love 新愛」，減少時尚產物浪費。各位時尚迷在清理家中舊衣，又心大心細想買新衣的同時，不妨來尋寶！

Métier Minus 成立目的旨於為本地社區倡導有意識的環保購物理念，鼓勵「Buy Less, Buy Quality （貴精不貴多）」的時裝購物文化，提倡「Post-loved 新愛」概念，將以往被珍愛但不再穿用的名牌時裝，透過義賣為衣物提供「第二生命」、尋找新主人；希望各位客人在選購名牌二手美品，感受shopping帶來的樂趣時，努力減少時裝界浪費。

今次已是 Métier Minus 的第三次慈善義賣，二手美品亦增至接近700件，如Chanel、LV、Dior、Gucci、Valentino等都有，除了狀態良好、達八至九成新的產品，更有不少「未剪牌」的全新美品，全部以超低價發售，千萬不能錯過！





而 Métier Minus 義賣所籌得的款項將撥捐聖雅各福群會旗下女性慈善團體 Green Ladies，以及香港其他慈善機構，為本地年輕人及中年女性提供就業訓練及能力提升等課程，購物同時做善事，為本地社區發展出一分力，十分有意義。

Métier Minus 慈善義賣詳情

日期：2023年2月1-3日（星期四至六）

時間：

星期四／五：上午 10 時 30 分 至晚上 8 時正（最後入場時間：晚上 7 時 30 分）

星期六：上午 11 時 30 分 時 至下午 4 時 30 分（最後入場時間：下午 4 時）

地點：太古坊康橋大廈1樓 ArtisTree

入場費用：全免

查詢：Métier Minus