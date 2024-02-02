Net-A-Porter農曆新年限定優惠：Givenchy Voyou 大減近$5,000！不能錯過Burberry、Versace、Jacquemus人氣款式！

臨近歲晚，相信大家都開始著手大掃除，為新一年做好準備。去舊，當然要迎新，Net-A-Porter由即日起至2月13日，提出農曆新年優惠，購物滿$4,000元即享8折，滿$6,000元更可享75折，馬上和編輯部一起看看有哪些不能錯過的手袋單品，好好犒賞自己！

#1 Givenchy Voyou Party medium leather shoulder bag

在網站逛了一圈，發現這次的優惠有不少寶物，當中更有許多是新款式。Givenchy的Voyou手袋首次登場於2023春夏系列，手袋設計融合隨性百搭和創先理念，圍繞袋身的扣帶是設計重點，簡約不失時尚，大容量的設計尤其適合日常上班配襯穿搭。Medium尺寸手袋原價$19,500，折後$14,625，大減近$5,000，絕對是入手的好時機！

＃2 Burberry Chess Satchel

這次Burberry不少款式也落入折扣區，Chess Satchel以全粒面小牛皮製成，手袋輪廓橫看宛如品牌標誌性的「B」字，沒有了格紋圖案，設計更為簡約，手袋可因應不同場合調節成肩背或斜背，原價$25,000，折後$19,125，大省近$6,000元！