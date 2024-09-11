Apple Watch Hermès新設計總覽：金屬錶帶、帆船賽計時器錶面初登場！從AirTag到Magsafe卡套，讓愛馬仕包辦你的Gadget配件

日前Apple所舉辦的2024年度發布會，為大家帶來了iPhone 16系列、Airpod 4和Apple Watch Series 10等新品。作為時尚控，眼見新一代Apple Watch面世，最先留意的，當然是素來有和Apple合作的Hermès，這次同步推出的新Apple Watch Hermès。

Apple Watch Hermès Ultra 2

Apple Watch Hermès所搭配的型號為Ultra 2和新推出的Series 10。前者雖為現有型號，但這次特意推出以原色鈦金屬錶殼配襯Bleu Nuit夜藍色Hermès En Mer錶帶的Apple Watch Hermès Ultra 2。En Mer錶帶以高密度防水材質編織而成，宛如海浪波紋般，和應愛馬仕的海洋氣息，對應潛水、航海，或高速水上運動等場合。

除了錶帶，錶面亦是另一觸目之處。手錶搭配全新Hermès Maritime錶面，設計用上經典Hermès Cape Cod錶盤數字，包圍錶殼的錶面外圈則可顯示秒數。按下「動作」按鈕，便可將錶面轉換成Regatta帆船賽倒數計時器，集實用性與美感與一身。

Apple Watch Hermès Series 10

至於Apple Watch Hermès Series 10，則配備了獨有的銀色鈦金屬錶殼和內置的愛馬仕錶面。錶帶方面，這次最亮眼的有精鋼錶帶Grand H。Grand H是Hermès首次為 Apple Watch設計的金屬錶帶，採用緞面外觀不鏽鋼的扣合式鏈條製成，以H形圖案配合4個可調校式鏈節，蝴蝶形錶扣方便易戴，結合高科技和精品腕表的魅力。

更想具優閒感，有同樣新登場的Torsade錶帶。錶帶採用一體織製工藝，演繹愛馬仕的經典錨鏈元素，手感輕盈舒適，依據尺寸備有不同顏色和單圈Single Tour及雙圈Double Tour設計。喜歡幼身錶的話，有Twill Jump Attelage Single Tour錶帶，小小的一條精緻靈巧，呼應Hermès設計中廣為使用的精巧油邊工藝，對比鮮明的彩色飾邊，戴在手上同樣充滿活力。

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