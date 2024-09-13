超人氣！Miu Miu聯乘New Balance推出的穆勒鞋！斯文Look上班、率性街頭造型亦可！會再次成為熱款嗎？

Miu Miu近年在創意總監兼創辦人Miuccia Prada專心打理下（因為將姐姐品牌Prada交給了Raf Simons），從上年流行的超低腰迷你裙、芭蕾舞鞋、到今年的Arcadie 手袋及New Balance 聯名波鞋等，炙手的熱款一個接一個。在不少品牌財政倒退的時候，它2024 第一季度的報告竟然增長89%，可謂是爆炸性增長。買Chanel可以保值，買LV可以炫耀地位，但是買Miu Miu的才是不理價格的有錢千金，而恰好Miuccia Prada最近的設計都很合千金們的口味！

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在今年春夏秀場上，Miu Miu 與 New Balance的聯乘款式成為熱話——一雙變奏版的530 SL。這雙球鞋從New Balance繼承了復古的街頭潮流，由從Miu Miu品牌基因中延續了高貴基因，設計出以奶白、棕色網面及麂皮、拼接鞋帶的復古球鞋款，將高貴與街頭碰撞，剛好滿足了叛逆千金們的喜好。

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最近，再有這兩個品牌的聯乘款式曝光，延續春夏秀款的設計思路，這次更有趣的將波鞋設計加入穆勒鞋。穆勒鞋一向是象徵著斯文、高貴的款式，這次卻將網面及麂皮質地、球鞋的凌亂鞋帶與其碰撞。保留了球鞋530的前半部輪廓，並同樣搭配上雙鞋帶設計，再加上拖鞋鞋跟設計。這個設計實在太具趣味性了，讓它的配搭也多了許多可能性，既可以搭配斯文裝束上班，也能穿上Bomber Jacket闊腿牛仔褲，打造率性街頭Look。

Miu Miu還有不少設計復古同時潮流的鞋履款式，包括早前重回時尚的芭蕾舞鞋、Penny樂福鞋、Rivière涼鞋等等，你更喜愛哪雙呢？

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