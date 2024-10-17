Victoria's Secret時裝展回歸：BLACKPINK Lisa打頭陣獻唱、Gigi Hadid任開場天使！Tyra Banks、Kate Moss驚喜現身

相隔6年，Victoria's Secret時裝展終於在昨日回歸！一眾超模再次化作天使，在舞台上展現品牌「包容、多元化」的新形象。在這場睽違多年的盛會，除了有Gigi Hadid、劉雯等大家熟悉的身影，BLACKPINK Lisa也到場表演，整個時裝展從頭到尾絕無悶場，就像正式向世界宣佈：Victoria's Secret回來了！

#1 BLACKPINK Lisa打頭陣獻唱

這次時裝騷的最大亮點，莫過於BLACKPINK Lisa擔任開場嘉賓，以型格的機車裝先帶來《Rockstar》。在開場大片可見她騎著電單車穿梭城市角落，最後來到時裝騷舞台，帶動全場氣氛。隨後Lisa更換上標誌性的天使翅膀造型，獻唱新歌《Moonlit Floor》，黑蕾絲造型若隱若現，性感同時不失Lisa獨有的型格氣派，散發巨星魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria's Secret（@victoriassecret）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria's Secret（@victoriassecret）分享的貼文

#2 Gigi Hadid任開場天使！

在以往的Victoria's Secret時裝展，開場天使絕對是重中之重，而這次開場天使便由超模Gigi Hadid擔任。Gigi Hadid以一身粉色造型亮相，翅膀隨步伐徐徐展開，如仙子下凡般美艷動人，為時裝展揭開序幕。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria's Secret（@victoriassecret）分享的貼文

#3《ANTM》Tyra Banks回來了！

這次的時裝展絕對可以「陣容頂盛」來形容，除了Gigi Hadid、Taylor Hill、劉雯等熟悉的面孔，就連闊別多年、《全美超級模特兒新秀大賽》（America's Next Top Model）的主持Tyra Banks也驚喜現身，雖然Tyra Banks的造型並沒有翅膀和略嫌簡單，但自信帥氣的步姿同樣值得一看。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria's Secret（@victoriassecret）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria's Secret（@victoriassecret）分享的貼文

#4 Kate Moss、Lila Moss合體走秀

驚喜登場的，還有女神Kate Moss！50歲的她，這回首次亮相Victoria's Secret時裝展，以透視黑色蕾絲造型步出秀台。值得留意的是，Kate Moss女兒Lila Moss這次亦踏上同一秀台，母女二人合體走秀，Kate Moss同樣不失當年風采，驚艷全場！