CHANEL 24／25早春度假系列香港時裝騷重點一覽：袁澧林出演預告短片！G-Dragon、Penelope Cruz驚喜現身

睽違18年，CHANEL再次選址香港舉辦時裝展，把2024/25早春度假系列移師至香港知專設計學院（HKDI），為時尚迷帶來精彩完美的一夜。從早前發佈的預告片、場地，到昨晚一眾明星紅人現身，本次CHANEL時裝展均是亮點，DIVA為大家整合了這次CHANEL大秀的精彩時刻，絕不容錯過！

#1夏永康 x 袁澧林《Modern Flirt》預告短片

這次大秀的2024／25早春度假系列早於今年5月在法國南部首次亮相，這次來到香港，CHANEL特別隆重其事，邀請了品牌好友兼法國獲獎導演Audrey Diwan為其執導短片《Modern Flirt》，並找來了袁澧林和Benjamin Voisin飾演的陌生人，由香港著名攝影師夏永康拍攝，二人在香港繁囂鬧市中萍水相逢，以璀璨燈火背景襯托，浪漫動人。

#2 選址香港知專設計學院（HKDI）！

向來著重新一代和藝術發展的CHANEL，在香港辦秀同樣可見其品牌理念，這次選址香港知專設計學院（HKDI），正是首個在學院舉行類似活動的品牌，可見品牌對學生和新一代設計師的重視。當然，由法國建築公司「Coldefy & Associes」操刀設計的HKDI同樣充滿獨特的建築美學，低對比色彩設計和這次早春度假系列的繽紛色彩一唱一和，予人感覺份外和諧。

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#3 Penelope Cruz、陳法拉、G-Dragon驚喜現身

時裝展的重點，除了落在設計師的新作品，到場的嘉賓同樣是鏡頭焦點所在。昨晚到場的嘉賓包括張敬軒、馮允謙、陳柏霖、袁澧林、張蔓姿、張蔓莎和雲浩影等等，可謂星光熠熠。不過最令人驚喜的，還是權志龍（G-Dragon）以及兩大女神Penelope Cruz、陳法拉現身秀場！

GD以一身粉紅色斜紋軟呢外套穿搭現身，配以花花襯衫和24年早秋系列的千鳥格小包，配以Coco Crush 系列的首飾，展現個人慵懶風格，一出場已引來尖叫！

至於品牌大使西班牙演員Penelope Cruz昨晚以一身白色穿搭步入秀場，流蘇設計的斜紋軟呢套裝低調，散發知性美；陳法拉的一身湖水藍吊帶連身裙同樣高貴，配搭手拿包提升整體造型質感，舉手投足盡是優雅。

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