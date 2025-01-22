不老氣的新年當紅造型！換上lululemon新春限定系列，配搭出時尚休閒Sporty Chic風格

新年紅色造型往往予人誇張老氣感，想走低調休閒風格，不妨從瑜伽運動品牌入手！向來集時尚與功能性一身的lululemon，本季帶來了2025新春限定系列，以一系列紅白色主調單品點綴人氣款式，不只拜年，日常也能輕鬆穿出時尚感！

新年聚會想造型夠搶眼，首選無疑是Lunar New Year限定版Scuba上衣，運動衫以搖粒絨布料打造，保暖又舒適，漏斗領和及腰設計為造型增添時尚感；如怕紅色上衣難駕馭，不妨考慮同系列的Softstreme連帽上衣。上衣採用品牌獨家Softstreme™ 布料製成，觸感如蜜桃絨般的舒適，加上速乾特性，舒適耐看，散發優閒的運動感。

說到lululemon的下身穿搭，大家也許先會想起瑜伽褲。但其實品牌的長褲款式同樣值得掘寶！當中Lunar New Year限定版的搖粒絨高腰寬管褲採用舒適剪裁，輕盈不貼身，材質和上衣一樣保暖，加上高腰全長設計，十分顯腿長，Light Ivory顏色和紅色配搭起來更甚有驚喜。想帶點精緻時尚感，不能錯過French Terry半身裙，獨特的喇叭裙擺設計，加上棉質混紡材質，舒適優雅，拜年穿搭絕不會出錯！

包包是穿搭必不可少的重要一環。Everyday腰包集實用與功能性於一身，1L的容量能妥善收納手機、鑰匙、錢包等小物；Daily手提包則有高達20L容量，能輕鬆收納運動物品，方便日常出行，防潑水布料更是貼心，留待春季下雨天就Perfect！

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