03/03/2025
奧斯卡2025｜紅地氈：Lisa穿燕尾服出席！Ariana Grande、Emma Stone、Selena Gomez驚艷頒獎禮
Charlotte Tsui
Charlotte Tsui
做我所愛，寫我所想，是幸福；若有人共鳴，便是幸運。
Senior Content Editor
一月剛出的金球獎紅地氈星光熠熠，而且眾多女明星的紅氈發揮也很高水準，所以編者對今次奧斯卡紅地氈也很期待。今早的奧斯卡紅地氈，女星們與品牌更出盡腦汁，讓造型搏得更多眼球。編者認為這9個女星無論在品牌檔次、造型時尚感，髮型妝容及珠寶隆重度都發揮到極致，值得讀者們一看！
今次韓國女團的BLACKPINK Lisa衝入荷李活，在奧斯卡場合表演，她的造型又如何呢？請看到最後喔！
#1
童話仙子：Ariana Grande
來自今年大熱音樂劇《魔法壞女巫》（Wicked）的Ariana Grande與Cynthia Erivo晚裝造型呼應自己的角色，如時尚仙女與時尚女巫般走進紅氈。
Ariana Grande身穿來自Schiaparelli2025春夏高定。由Daniel Roseberry主理的Schiaparelli已成為女性們上紅氈及雜誌的熱門選擇。這次的Schiaparelli高定不但適合Ariana Grande的角色，玫瑰金的堅硬馬甲，波浪形的腰擺，搭配下擺輕盈透薄的閃亮柔紗，描繪出童話故事中的仙女。這硬朗及沙漏形的馬甲還撐起了Ariana Grande瘦削的身形，背部的繫帶也很精致。
在 Instagram 查看這則貼文
在 Instagram 查看這則貼文
在 Instagram 查看這則貼文
#2
魔法壞女巫：Cynthia Erivo
同樣來自《魔法壞女巫》的Cynthia Erivo穿上一身深綠色天鵝絨，看不出來這件戰袍居然是來自Louis Vuitton的禮服，Rococo式的寬闊裙擺、上身巨大的蝴蝶結及戲劇性的V領，演繹出女巫造型。Erivo的造型師Jason Bolden透露，這件禮服是對演員海蒂·麥克丹尼爾 （Hattie McDaniel） 的頌歌，她是第一位贏得最佳女演員獎杯的黑人女性。
在 Instagram 查看這則貼文
下一頁：Chanel千金小姐：Margaret Qualley
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票