逾20年前的《色慾都市》在Netflix重新上架！以前視為大膽的性愛話題，今天女生超有共鳴！說盡30歲女生該思考的課題

美劇《Sex and The City》(色慾都市)最近在Netflix上映了,並曾登上Top 10。為甚麼一套上映快二十多年的美劇,現在重新上架依然有那麼多人捧場呢?以前三十歲的香港女士未必認同劇中開放的性愛橋段,但現在踏入三十歲的女生們,卻感覺超有共鳴!

Text: Charlotte Tsui Photo: Sex and The City