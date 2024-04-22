Sex & Love
Fifty Shades of Love
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22/04/2024

逾20年前的《色慾都市》在Netflix重新上架！以前視為大膽的性愛話題，今天女生超有共鳴！說盡30歲女生該思考的課題

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Text: Charlotte Tsui Photo: Sex and The City

　　美劇《Sex and The City》（色慾都市）最近在Netflix上映了，並曾登上Top 10。為甚麼一套上映快二十多年的美劇，現在重新上架依然有那麼多人捧場呢？以前三十歲的香港女士未必認同劇中開放的性愛橋段，但現在踏入三十歲的女生們，卻感覺超有共鳴！

 

      在紐約對性和愛的開放程度比亞洲城市起碼快了二十多年？想當年1998年播放《妙手仁心》時，因為劇中影射醫生們常去酒吧，還被一眾醫生投訴呢。那個年代的香港，《色慾都市》的話題，像三人行、一夜情、同性伴侶等都太超前、太開放了！而二十多年後的今天重看這套劇，每個話題簡直拳拳到肉，引起女生共鳴！如果Carrie Bradshaw在現時有個IG Page 或者網上專欄，一定會被女生們捧為每期必追的戀愛聖經！

 

 

下一頁：Carrie、Samantha、Charlotte、Miranda你是哪一位主角？

 

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