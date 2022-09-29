0+3 返鄉下：日本自由行5大注意事項，準備出發必讀！

好久不見！這一百三十週大家過得好嗎？再以夏月身份跟大家見面，筆者真是有點戰戰兢兢，以後還請編輯們和讀者們多多包涵和支持。

由「眼睛想旅行」到「全身想旅行」，在YouTube觀看日本櫻花即時影像，在香港來一趟偽泰國之旅，真是想旅行想到瘋。9月23日這個重要日子，香港人終於等到防疫措施放寬，可以返鄉下了！大家忙著搶機票之際，筆者也跟大家快快分享日本自由行5大注意事項。

1. 慎選日子

筆者建議大家最好避開日本公眾假期，因為我們「回鄉」同時亦是當地人放假，難免人多車多，等了這麼久才可旅行，時間卻花在排隊上可不值得呢！

香港假期

● 國慶日：10月1日（星期六）

● 重陽節：10月4日（星期二）

● 聖誕節後第一個周日：12月26日（星期一）

● 聖誕節後第二個周日：12月27日（星期二）

● 一月一日翌日：1月2日（星期一）

香港連假攻略

● 10月1日（星期六）至10月4日（星期二），請1日（10月3日）便可放4日。但大家千萬不要衝動，日本10月11日起才全面放寬入境限制，這段時間還不是真正的自由行，不要見有機位就「go go go」。

● 12月24日（星期六）至1月2日（星期一），請3日（12月28、29、30日）便可放10日。

日本假期

● 體育節：10月10日（星期一）

● 文化節：11月3日（星期四）

● 勤勞感謝日：11月23日（星期三）

● 除夕：12月31日（星期六）這天不是正式假期，但很多公司都會提早關門或休假。

● 元旦：1月1日（星期日）

● 國定假日：1月2日（星期一）

避開日本連休

● 10月8日（星期六）至10月10日（星期一），連休3日。如前文所提，還未全面放寬，可以不用理會。

● 11月3日（星期四）至11月6日（星期日），連休4日。

● 12月31日（星期六）至1月2日（星期一），連休3日。

順帶一提，今年日本紅葉預測由北面9月中到南面11月中為最佳觀賞期。

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