大阪一日遊：大阪周遊卡使用攻略，既詳盡性價比又高的懶人包

身邊不少朋友都買了機票，這個時候當然要計劃行程，所以今天筆者要跟大家介紹一個利用「大阪周遊卡」（Osaka Amazing Pass）的行程懶人包。

一卡在手，大阪通行

使用大阪周遊卡真的很方便，因為一張卡便可以同時滿足觀光和交通的需要。

官網：https://www.osp.osaka-info.jp/cht/

觀光方面，持有大阪周遊卡可免費參觀40多個景點，和可享有15多個景點設施、一些餐廳及商店的折扣優惠。

交通方面，持有大阪周遊卡可以無限次乘搭大阪市內地下鐵Osaka Metro和大阪巴士City Bus，1日券還可以乘搭大阪市區的阪急、阪神、京阪、近鐵和南海電鐵。

大阪周遊卡分為1日券（2,800円，約HK$154）及2日券（3,600円，約HK$198），1日券有效期限為當日一整天，2日券有效期限為連續兩天，大家要注意計法並非開始使用後的24／48小時。