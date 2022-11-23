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23/11/2022

走進如仙景般的「萬博紀念公園」，捉緊紅葉的尾巴，細品如詩如畫的日本庭園的美學

#日本 #travel #大阪 #旅行 #日本庭園 #萬博紀念公園 #日本紅葉 #觀賞紅葉 #Japan
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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　在天氣清涼的秋天，最好的活動當然是欣賞紅葉。樹葉隨著溫度降低而轉為紅色，所以日本各地欣賞紅葉的最佳時期會有不同，日本北部的北海道最早入秋，十月已經可以欣賞紅葉，而紅葉欣賞期到十二月完全入冬便結束。

 

　　說起紅葉，大家都未必會想起大阪，但是今次介紹的「萬博紀念公園」一定會令大家改觀，原來大阪也有一個如仙景般的賞楓景點，還要是一個距離市中心不算遠，坐電車可輕輕鬆鬆前往的地方。

 

萬博紀念公園

 

　　日本於1970年在大阪府舉辦世界博覽會，閉幕後原址改建為「萬博紀念公園」。公園佔地約260公頃，以太陽之塔為中心，設有日本庭園、自然文化園、國立民族學博物館和大阪日本民俗館等，是一個可以花一整天也遊覽不完的地方。

 

　　太陽之塔是世界博覽會的主題館，由藝術家岡本太郎設計。太陽之塔有三張臉孔，塔頂的「黃金之臉」象徵未來、正面的「太陽之臉」象徵現在、背面的「黑太陽」象徵過去。另外。當年博覽會還在主題館的地下室展覽第四張臉孔「地底之太陽」，但在博覽會結束拆卸後下落不明。

 

太陽之塔的「黃金之臉」和「太陽之臉」。

「遊園友善」之小心機，在最佳角度設有相機支架，方便自行拍照。

太陽之塔的「黑太陽」。

從中央口進入就可立即見到太陽之塔。

圖片取自官網

 

 

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