07/12/2022
日本Shopping：「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」購物懶人包 + 折扣、現金回贈、里數回贈全攻略
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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日本的Outlet有兩大巨頭，MITSUI OUTLET PARK和Premium Outlets。MITSUI OUTLET PARK較多日本本土品牌，而Premium Outlets即較多歐美品牌。大阪府內便有齊這兩大Outlet巨頭，分別是「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」和「Rinku Premium Outlets」，今次筆者先會介紹前者。
「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」有別於一般Outlet佔地大及遠離市區，它卻位於大阪市內，可乘搭大阪地下鐵便能直達，交通便利，加上約有65多間店舖，數量不算多，所以非常適合安排半天時間逛逛。
「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」的外觀獨特，模樣是以「月下美人」花即曇花為設計理念。
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