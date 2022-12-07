Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

07/12/2022

日本Shopping：「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」購物懶人包 + 折扣、現金回贈、里數回贈全攻略

#日本 #旅遊 #著數 #travel #亞洲萬里通 #大阪 #旅行 #購物 #名牌 #優惠 #懶人包 #Shopping #Outlet #Premium Outlets #MITSUI OUTLET PARK #掃貨 #現金回贈 #特賣場 #Jetso #折扣 #Debit Card #日本旅遊 #HSBC #0+3 #里數 #月下美人 #大阪地下鐵 #歐美名牌 #MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見 #Rinku Premium Outlets #日本名牌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　日本的Outlet有兩大巨頭，MITSUI OUTLET PARK和Premium Outlets。MITSUI OUTLET PARK較多日本本土品牌，而Premium Outlets即較多歐美品牌。大阪府內便有齊這兩大Outlet巨頭，分別是「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」和「Rinku Premium Outlets」，今次筆者先會介紹前者。

 

　　「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」有別於一般Outlet佔地大及遠離市區，它卻位於大阪市內，可乘搭大阪地下鐵便能直達，交通便利，加上約有65多間店舖，數量不算多，所以非常適合安排半天時間逛逛。

 

（圖片取自Google Maps）

 

　　「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」的外觀獨特，模樣是以「月下美人」花即曇花為設計理念。

 

（圖片取自官網）

從內看更能感受到曇花的造形。

 

下一頁：購物懶人包

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #旅遊 #著數 #travel #亞洲萬里通 #大阪 #旅行 #購物 #名牌 #優惠 #懶人包 #Shopping #Outlet #Premium Outlets #MITSUI OUTLET PARK #掃貨 #現金回贈 #特賣場 #Jetso #折扣 #Debit Card #日本旅遊 #HSBC #0+3 #里數 #月下美人 #大阪地下鐵 #歐美名牌 #MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見 #Rinku Premium Outlets #日本名牌
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk