14/12/2022
Outlet嶄新體驗：日本西最大規模Rinku Premium Outlets + 摩天輪海景打卡 + 海邊Glamping
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夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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Photo: 由作者提供
上一篇文章介紹在大阪市內，可乘搭大阪地下鐵直達的「MITSUI OUTLET PARK大阪鶴見」，和筆者認為旅遊必備的HSBC Debit Card，今次則介紹Outlet另一巨頭Premium Outlets在大阪的「Rinku Premium Outlets」。
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