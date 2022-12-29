將地平線化為客廳！性價比高大阪酒店推介：擁無敵海景、適合Outlet控！方便晚機到或早機走！

一個聖誕假好像發生了很多事情，大家有沒有受到日本新入境要求影響呢？幸好筆者早前買的機票是去東京，不過，還是要抱著瞬間萬變的心態來面對後疫情時代。

大家選擇酒店有甚麼條件？筆者在大部分時候都是以地點為最重要考慮因素，而且務必在Google Maps仔細看清楚，因為筆者曾入住一間位於JR站附近的酒店，怎知原來車站很大很大，由閘口經地底通道前往酒店差不多二十分鐘步程，每天一來一回真的成為無「休」之步「行」的「悠閒」假期。

日本第三高樓

今次跟大家介紹的星際之門關西機場酒店（スターゲイトホテル関西エアポート）位於大阪府泉佐野市，是日本第三高樓臨空門大廈（りんくうゲートタワービル）內。

酒店一樓是大堂，除了可辦理check-in，還提供入住前和退房後寄存行李服務，疫情前更有往返關西機場的免費接駁巴士，現在只提供有限度班次，大家最好在官網查看最新的安排。

酒店二樓是Café，能通往車站，三樓至六樓是宴會廳和會議廳，七樓至八樓是Gym，九樓至廿六樓是辦公室，廿九樓至五十樓是客房，提供三百五十多間可欣賞天空和大海美景的客房，五十二樓至五十四樓是餐廳。

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