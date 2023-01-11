Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

11/01/2023

一泊、朝食、夕暢飲！Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station住宿以外的升級體驗：超豐富早餐 + 城市夜景Wine Tasting

#酒店 #日本 #旅遊 #威士忌 #早餐 #試住報告 #travel #Cocktail #大阪 #旅行 #梅酒 #燒酒 #納豆 #Vodka #日本旅遊 #0+3 #行政酒廊 #自助早餐 #萬怡酒店 #Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station #城市夜景 #雞蛋料理 #朝食 #Black Russian #White Russian #大阪萬怡酒店 #Moscow Mule #Mini Cocktail Bar
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

　　上一篇跟大家介紹新大阪站萬怡酒店（コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション）位於交通樞紐，鄰近新大阪站，是新幹線必經站，非常適合京阪神等跨府縣旅遊。

 

Read more：京阪神跨府縣旅遊酒店推薦！交通極方便、大阪新幹線必經的Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station！

 

 

　　筆者今次訂的package包括早餐和行政酒廊禮遇，整體來說除了入住還有餐飲體驗，令滿意度增加了不少分數。

 

　　早餐在餐廳Dining & Bar LAVAROCK用餐，位於三樓，跟酒店大堂同一層。早餐以自助形式，提供時間由上午六時至十一時。

 

 

　　行政酒廊位於十九樓，最高那一層，只要拍客房門咭便可進入，服務時間由早上六時半至晚上十一時，不同時段提供不同食物和飲品。

 

 

下一頁：元氣滿滿的朝食

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#酒店 #日本 #旅遊 #威士忌 #早餐 #試住報告 #travel #Cocktail #大阪 #旅行 #梅酒 #燒酒 #納豆 #Vodka #日本旅遊 #0+3 #行政酒廊 #自助早餐 #萬怡酒店 #Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station #城市夜景 #雞蛋料理 #朝食 #Black Russian #White Russian #大阪萬怡酒店 #Moscow Mule #Mini Cocktail Bar
More on Travel & Dining

放大顯示
名廚煮場

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk