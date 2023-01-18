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18/01/2023

大阪No.2 拉麵、連續6年百名店「人類みな麺類」！身體最誠實，碗底朝天一滴不剩，把拉麵的「靈魂」也吸乾！

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　眾所周知，日本人都愛吃拉麵，大阪府內有二千七百多間拉麵店，收細範圍大阪市內也接近一千五百間，芸芸拉麵店能做到有人氣又有好評也真不容易！

 

　　今次要跟大家介紹的拉麵店「人類みな麺類」在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府拉麵店中排第二名，亦由2017年至2022年連續6年被評為日本西部拉麵店的百名店。

 

（圖片取自Tabelog）

（圖片取自Tabelog）

 

　　「人類みな麺類」位於大阪市淀川區，跟筆者早前介紹的新大阪站萬怡酒店距離大約十五分鐘步程，所以筆者一抵達酒店放下行李便來吃筆者的comfort food ── 拉麵。

 

Read more：一泊、朝食、夕暢飲！Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station住宿以外的升級體驗：超豐富早餐 + 城市夜景Wine Tasting

 

拉下半閘？不要失望，筆者沒有吃閉門羹，看不到店名的是「人類みな麺類」的本館。

同一條巷隔幾個舖位便是「人類みな麺類」的別館，外觀玩味重，非常吸晴。

 

下一頁：排隊的樂趣

 

 

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