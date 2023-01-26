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26/01/2023

屹立過百年的壽司百名店「中央市場 ゑんどう」，品嚐大阪市中央批發市場最鮮美的拖羅！

#日本 #travel #大阪 #Japan #日本吃喝 #大阪吃喝 #中央市場 ゑんどう寿司 #Endo Sushi
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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　恭喜發財！祝大家兔年身體健康！出入平安！萬事如意！

 

　　早前大阪之旅筆者除了光顧最愛的「春駒」，還新試了兩間壽司店，一間是因為原定要去的壽司店休息所以附近找那便中伏了，另一間吃得很滿足亦即是今日要介紹的「中央市場 ゑんどう」。

 

Read more：答謝第100篇，公開私藏，大阪當地人No.1人氣度的壽司店「春駒」

 

 

　　「中央市場 ゑんどう」創業於明治40年，即1907年，有過百年歷史，已傳至第四代。它位於大阪市中央批發市場，自然有最新鮮的食材，所以吸引了很多本地人光顧。它在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府壽司店中人氣度是No.3，亦在2021年被評為日本西部壽司店的百名店。

 

沒有「排隊指引」就要靠觀察當地人怎樣排隊。

等了約半小時，終於可以坐到一號等候枱子。

 

 

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