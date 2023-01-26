屹立過百年的壽司百名店「中央市場 ゑんどう」，品嚐大阪市中央批發市場最鮮美的拖羅！

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早前大阪之旅筆者除了光顧最愛的「春駒」，還新試了兩間壽司店，一間是因為原定要去的壽司店休息所以附近找那便中伏了，另一間吃得很滿足亦即是今日要介紹的「中央市場 ゑんどう」。

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「中央市場 ゑんどう」創業於明治40年，即1907年，有過百年歷史，已傳至第四代。它位於大阪市中央批發市場，自然有最新鮮的食材，所以吸引了很多本地人光顧。它在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府壽司店中人氣度是No.3，亦在2021年被評為日本西部壽司店的百名店。