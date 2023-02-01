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01/02/2023

大阪Glamping：「SKY DOME阪南」媲美酒店般豪華！圓頂帳幕配備完善、私家花園俯瞰大阪灣景色

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　在日本旅遊時的住宿除了酒店、Airbnb、溫泉旅館等，大家不妨試一試筆者今次介紹的新選擇Glamping。

 

　　Glamping是由Glamorous和Camping兩個英文字組成，即豪華露營。說到露營，筆者就會想如何張羅裝備、三餐食甚麼、還有風吹雨打日曬蚊叮蟲咬如廁沐浴等令人卻步的煩惱。豪華露營即將一齊安排好，不需預備任何裝備工具，便可輕輕鬆鬆投身大自然，享受露營的樂趣。

 

　　筆者這一次在大阪Glamping的營地叫「SKY DOME阪南」，位於阪南市山上，距離關西國際機場約半小時車程，不用去到山旯旮，省時方便。

 

「SKY DOME阪南」於2022年3月開幕，是大阪府首個大型Glamping Site，共有12座圓頂帳幕。

12座圓頂帳幕以十二星座命名，並分為四種房型，筆者入住的是「雙魚座」，最樸實的房型「スカイドーム」。

最「樸實」的房型亦已經有一個圓頂帳幕、獨立用餐區和衞生間，和私家花園。

 

下一頁：SKY DOME阪南房型「圓頂帳幕」

 

 

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