大阪Glamping：「SKY DOME阪南」媲美酒店般豪華！圓頂帳幕配備完善、私家花園俯瞰大阪灣景色

在日本旅遊時的住宿除了酒店、Airbnb、溫泉旅館等，大家不妨試一試筆者今次介紹的新選擇Glamping。

Glamping是由Glamorous和Camping兩個英文字組成，即豪華露營。說到露營，筆者就會想如何張羅裝備、三餐食甚麼、還有風吹雨打日曬蚊叮蟲咬如廁沐浴等令人卻步的煩惱。豪華露營即將一齊安排好，不需預備任何裝備工具，便可輕輕鬆鬆投身大自然，享受露營的樂趣。

筆者這一次在大阪Glamping的營地叫「SKY DOME阪南」，位於阪南市山上，距離關西國際機場約半小時車程，不用去到山旯旮，省時方便。

最「樸實」的房型亦已經有一個圓頂帳幕、獨立用餐區和衞生間，和私家花園。

下一頁：SKY DOME阪南房型「圓頂帳幕」