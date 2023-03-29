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29/03/2023

不一樣的京都：入住美山町茅草屋，品嘗鄉土料理，來一趟洗滌心靈之旅

#日本 #京都 #travel #日本旅行 #民宿 #秘境 #茅草屋之里 #美山町 #かやぶきの宿 またべ
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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　筆者計劃「森の京都」美山町之旅時，見到有些行程一天內走訪美山町等京都不同地區，真是走馬看花。一來筆者跟爸媽一起旅行，不想匆匆忙忙；二來既然遠離煩囂，當然要放慢腳步，放鬆心情去感受日本人心靈的故鄉，所以筆者強烈推薦大家在秘境「茅草屋之里」（美山 かやぶきの里・北村）住留宿一晚。

 

Read more：不一樣的京都：尋訪秘境美山町，欣賞傳統茅草屋，漫遊日本人心靈的故鄉

 

　　「茅草屋之里」約有五十棟建築物，當中有三十多間是茅草屋，而有提供民宿只有二間，「民宿 久や」和「かやぶきの宿 またべ」，今次筆者介紹的就是後者。

 

 

　　「 またべ」有三間榻榻米和室，兩間6疊大的和室最多可容納4人，一間9疊大的和室則最多可容納6人，所以民宿最多可接待14人。

 

　　看看筆者一行四人入住的房間，寬闊明亮，多麽舒適。筆者在入住時間前已把行李寄存，所以入到房間民宿老闆已經將行李放好在「廣緣」。「廣緣」就是廣闊的「緣側」，即是屋簷下的走廊，關上門時有點像偏廳，打開門時就像半開放的露台。不過大家記得不要把行李放在榻榻米上或，在榻榻米上拉拖行李。

 

 

　　「廣緣」讓筆者想起日劇主角夏天時坐在這裏涼扇吃雪條的畫面，而望著這盞簡單的天花燈，腦海裏又浮現日劇交代完結了一天時，主角拉下關燈掣伴隨的「滴答」聲。

 

 

　　再看看房外的「私家」花園，既可以坐在這裏喝杯茶欣賞明媚的風景，又可以直接走出去親親大自然，連民宿門口也不用經過。

 

 

 

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