Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

06/04/2023

不一樣的京都：市中心兩程車即到達！秘境美山町「茅草屋之里」一泊二食行程推介

#日本 #京都 #travel #攻略 #懶人包 #關西 #秘境 #日本旅遊 #行程 #茅草屋之里 #美山町
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

　　秘境美山町「茅草屋之里」保留著傳統山林農家的原始風景，以茅草屋村落而聞名，是「森之京都」必去的地方。這篇文章筆者會一次過介紹「茅草屋之里」的四季節慶、交通、和行程全攻略。「茅草屋之里」四季分明，春天有櫻花，夏天有繡球花，秋天有紅葉，冬天有白雪，各有特色，風光明媚。大家無論哪一個時候來遊覽，都可以在茅草屋下感受那份大自然帶來的寧靜。

 

（圖片取自官網）

（圖片取自官網）

（圖片取自官網）

（圖片取自官網）

 

　　茅草屋的結構可以說全是易燃物，村莊很容易受火災威脅，村民的防火意識一點也不能鬆懈，所以「茅草屋之里」在春季和秋季期間會舉行防火演習，全村莊的「放水銃」如水炮般一齊射水，確保「放水銃」運作正常。有趣的是，此壯觀場面成為「茅草屋之里」的特色活動，吸引了不少遊客和攝影愛好者來一睹全村「一齊放水」的震撼。

 

「かやぶきの里 一斉放水」詳情：官網

 

2023年第一次「一齊放水」於5月19日約下午1時30分。（圖片取自官網）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #京都 #travel #攻略 #懶人包 #關西 #秘境 #日本旅遊 #行程 #茅草屋之里 #美山町
More on Travel & Dining

Watches & Wonders 2023
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk