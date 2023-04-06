不一樣的京都：市中心兩程車即到達！秘境美山町「茅草屋之里」一泊二食行程推介

秘境美山町「茅草屋之里」保留著傳統山林農家的原始風景，以茅草屋村落而聞名，是「森之京都」必去的地方。這篇文章筆者會一次過介紹「茅草屋之里」的四季節慶、交通、和行程全攻略。「茅草屋之里」四季分明，春天有櫻花，夏天有繡球花，秋天有紅葉，冬天有白雪，各有特色，風光明媚。大家無論哪一個時候來遊覽，都可以在茅草屋下感受那份大自然帶來的寧靜。

茅草屋的結構可以說全是易燃物，村莊很容易受火災威脅，村民的防火意識一點也不能鬆懈，所以「茅草屋之里」在春季和秋季期間會舉行防火演習，全村莊的「放水銃」如水炮般一齊射水，確保「放水銃」運作正常。有趣的是，此壯觀場面成為「茅草屋之里」的特色活動，吸引了不少遊客和攝影愛好者來一睹全村「一齊放水」的震撼。

「かやぶきの里 一斉放水」詳情：官網