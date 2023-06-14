日本最美村莊「伊根町」：品嘗鮮美甘甜舟屋海鮮丼，與老鷹海鷗一起出海遊覽秘境！

離開「日本三景」天橋立，「不一樣的京都」旅程繼續向北行，「海之京都」的最後一站便是伊根町。伊根町被譽為日本最美村莊之一，於2013年更與天橋立一起被米芝蓮評為兩星旅遊勝地。

伊根町面向日本海，這個小漁村最大的特色是有著過千年歷史的傳統舟屋建築群。當地漁民將木造房屋建於水上，一樓用作停泊漁船，二樓則是日常生活起居間。二百多間舟屋在伊根灣沿岸聚落，成為世界獨一無二的風光。

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レストラン 舟屋

地址：京都府与謝郡伊根町字亀島459 道の駅 舟屋の里 2F（Google Maps）

電話：0772-32-0680

營業時間：10:00 - 17:00（冬季至16:00）

休息日：逢星期二休息

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