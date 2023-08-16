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16/08/2023

一票玩盡京阪神：JR關西廣域鐵路周遊券省錢小秘技大公開！六日五夜鐵道遊懶人包推介

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　「不一樣的京都」有「森之京都」的美山町，跟著有「海之京都」的舞鶴、天橋立、伊根町，最後踩過界到兵庫縣的城崎溫泉，乘搭JR-WEST去遊覧這一趟由南到北的遙遙旅程就最為合適。

 

在交通費偏昂貴的日本，筆者會推介使用JR Pass「關西廣域鐵路周遊券」（下文簡稱周遊券）便可以經濟實惠的價格玩遍多個地方。

周遊券涵蓋整個關西地區，除了熱門地方京都、大阪、神戶和奈良，還能遠至南面白濱、西面岡山和鳥取，及北面天橋立和城崎溫泉等。（圖片取自官網）

 

　　周遊券可連續5天在有效區域內無限次乘搭以下交通工具與路線：

 

新幹線

1.    山陽新幹線：新大阪 - 岡山

2.    Hello Kitty Shinkansen

3.    可乘搭普通車廂的指定席*

 

JR WEST

1.    全線包括特急、新快速、快速、普通列車的自由席

2.    特急列車包括Haruka、Kuroshio、Thumderbird、Kounotori、Super Hakuto和Super Inaba等普通車廂的指定席

 

私鐡

1.    京都丹後鐵道：全線

2.    智頭急行：智頭線（上郡－智頭）

3.    和歌山電鐵：貴志線（和歌山－貴志）

 

西日本JR巴士

一般路線巴士，不包括高速路線

 

* 周遊券可乘搭普通車廂的指定席最多6次。

 

詳情：官網

 

9月30日前周遊券的原價是11,000円（約HK$605），在境外購買是10,000円（約HK$550），但10月1日起加價至12,000円（約HK$660），加幅達20%呢！（圖片取自官網）

筆者跟大家分享一個小秘技可延長享用此價惠價的方法，大家可於10月1日前在旅遊平台預訂周遊券，由於可在90天內兌換，即是大家最遲在12月尾暢遊關西時還是使用10,000円的周遊券，快快計劃行程，抓住這個價惠價的尾巴啊！（圖片取自klook官網

抵達日本後，可在指定地點出示護照與預訂的QR Code兌換周遊券，筆者建議可在有護照標示之「綠色售票機」自助兌換，兌換後亦可在售票機預訂指定席，只要跟著官網指示做便可，完全無難度，方便快捷。（圖片取自官網）

 

 

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