Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

18/10/2023

京都名勝！世界文化遺產二條城：穿上和服漫步天皇別墅，穿梭於四季佳宜的古城景緻

#日本 #旅遊 #京都 #travel #旅行 #世界文化遺產 #和服 #京都景點 #二條城 #元離宮二條城 #德川家康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

　　京都以古都聞名，市內古建築極具代表性，當中更有十四個地方被選為世界文化遺產，而且大多數是寺廟或神社之宗教建築，除了今次筆者跟大家介紹的「元離宮二條城」，只有它是城池建築。

 

　　元離宮二條城，簡稱二條城，由將軍德川家康於1603年下令修建，並於1626年進行大規模改建以迎接天皇。1867年，第十五代將軍德川慶喜在二條城將政權歸還明治天皇，隨後二條城成為皇室的別墅。1915年，大正天皇亦在二之丸御殿舉行登基儀式。直至1939年，昭和天皇將二條城賜給京都市，二條城便開始對外開放參觀至今。這四百多年來，二條城見證了德川家的興衰，亦見證了日本歷史的變遷。

 

1994年，二條城被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產之「古都京都的文化財」。

（圖片取自官網）

 

　　二條城佔地面積遼闊，其東西相距500米，南北相距400米。若要參觀整個建築群，筆者估計最少要花半天時間，或大家可以安排約兩小時跟筆者建議的重點參觀。

 

　　另外，不少人遊覽京都時都會穿上和服到名勝景點拍照留念，最熱門的地方當然少不了清水寺、嵐山、伏見稻荷大社等。不過，說到熱門大家可以想像到究竟是跟美景還是人山人海拍照呢！故筆者反而會推薦二條城，一來是冷門選擇人較少，二來地方那麼大不會處處都是人，所以大家不妨著住和服到二條城，體驗一下在曾是天皇別墅裏慢慢散步，又可拍出氣質滿滿的和服照片，但是有一點大家可要留意，文末再跟大家分享，記得看到最後。

 

東大手門（#1）（圖片取自官網）

售票處

 

　　東大手門（#1）即是二條城的正門，修建於1662年左右，超過三百五十年歷史，是重要文化財之一。一般遊客在開放時間來，故很少機會看到門關上後，充滿氣派的樣子。東大手門一旁便是售票處，大家可見遊人其實也不少，只是地方實在太大，人群很快會散落在不同地方。

 

東南隅櫓（#2）（圖片取自官網）

 

　　東南隅櫓（#2）亦是重要文化財之一，在二條城的外護城河四角，作為哨台的隅櫓，亦是武器庫。1788年的大火燒燬了眾多櫓樓，如今只剩下東南與西南的隅櫓。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #旅遊 #京都 #travel #旅行 #世界文化遺產 #和服 #京都景點 #二條城 #元離宮二條城 #德川家康
More on Travel & Dining

放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk