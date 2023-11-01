京都和牛壽喜燒：由飼養到醬汁都是自家製！看著京都塔，品嘗百年傳統和文化的味道

「回味」，回憶中的美味。若果用「回味」來形容筆者今次介紹的京都美食，那就不單止是回憶中美好的味道，還有美好的景色和美好的聲音，它便是和牛老店「モリタ屋」。

「モリタ屋」創立於明治維新後不久的1869年，已經有150年多歷史，是京都第一家牛肉專賣店。一直以來以「伝統と文化の味“京都肉”」為理念，從自家經營的牧場嚴選優秀雌牛以提供極致美味的京都肉來體現傳統和文化的味道，業務包括牛肉批發、牛肉專賣店及和牛餐廳。

「モリタ屋」共有七間餐廳，在京都有四条猪熊本店、木屋町店、鉄板焼 離和京都伊勢丹店，以及大阪LUCUA店、東京丸之內店和東京銀座三越店。今次介紹的便是京都伊勢丹店，餐廳主要提供壽喜燒（すき焼き）、涮涮鍋（しゃぶしゃぶ）、鐵板燒（オイル焼き）和牛扒（ステーキ）的料理。

在日本食評網站Tabelog（食べログ）內搜尋京都站附近的壽喜燒餐廳，「モリタ屋 JR京都伊勢丹店」便是第一名，分數有3.54分，而且有過萬人收藏，可見受歡迎程度。

「モリタ屋 JR京都伊勢丹店」位於京都站伊勢丹百貨11樓，除了地點便利，還可以以差不多水平角度欣賞京都塔，亦可以眺望遠處的京都五山，每年8月16日還可觀賞京都五山送火祭的熊熊火燄。還未點餐，已經可欣賞如此美麗的夜景，真是大飽眼福呢！