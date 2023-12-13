13/12/2023
新潟滑雪場玩盡日與夜！ 4個夜濱紛活動推介︰坐纜車刺激夜滑、欣賞浪漫煙花、瘋狂暢飲打卡
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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逢周三更新
冬天的新潟約下午四時半便日落，入住苗場王子大飯店除了日間可直達苗場滑雪場享受滑雪，夜晚流流長又可以怎樣消磨時間呢？筆者這次有四個精彩的活動推介給大家。
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刺激的夜滑
苗場滑雪場會在夜間繼續營業至晚上8時30分，包括兩架纜車（High-Speed Lift No.5 及 Pair Lift No. 4），讓滑雪愛好者盡情享受滑雪。
2023年雪季夜間營業期：2023年12月23日至2024年3月23日
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