東京生蠔酒吧推介：吃盡來自日本9大產地的新鮮生蠔！關東「江戶前」蠔味濃郁、九州「小長井」鮮甜肉厚，新年「蠔」一餐

眨下眼新一年已經過了三個星期，大家準備好展開新旅程嗎？未有頭緒，那可以看看筆者上一篇文章找靈感。

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當筆者構思接下來介紹什麼時，突然有感而發「希望新一年多一些好事」，靈感一閃，那就取「好」的諧音介紹「蠔」吧！

筆者今次要介紹一間受日本上班族喜愛，位於東京的生蠔吧Ostrea Oyster Bar & Restaurant（オストレア）。大家可別誤會筆者打錯字，「Ostera」是餐廳的名字，在拉丁文中便是指生蠔，可見餐廳對生蠔熱愛的初心。

Ostrea自2007年7月開業，至今有5間分店。

赤坂見附店：https://ostrea.jp/akasaka

六本木店：https://ostrea.jp/roppongi

銀座コリドー通り店：https://ostrea.jp/corridor

新宿三丁目店：https://ostrea.jp/shinjuku3

新宿住友ビル店：https://ostrea.jp/sumitomo