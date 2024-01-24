24/01/2024
大阪No.1生蠔專門店！探索兵庫縣生蠔的驚喜之旅，品嘗特色大阪燒蠔料理、地中海風蒜油煮生蠔、鮮味炭燒生蠔
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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逢周三更新
上一篇提到新年迎好事，當然不要停，「蠔」事要成雙！所以今日跟大家介紹一間位於大阪的生蠔専門店「牡蠣 やまと」。
「牡蠣 やまと」在日本食評網站「食べログ」Tabelog的大阪府生蠔餐廳中無論以評分或人氣排名都是No. 1，分數達3.65分，接近三萬八千人收藏，可見既有實力又受歡迎。
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大家見到這個包場畫面，可別誤會少人光顧，這是筆者開店時間四時多到達。筆者試過晚飯時間來到，全場爆滿，不接受walk-in，所以可以試試拜託酒店打電話予約。
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