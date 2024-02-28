高達迷朝聖！日本橫濱超人氣18米高1:1 Moving Gundam，震撼眼前！由日玩到夜感受不同視效表演！展期至３月底，最後召集！

今次跟大家介紹位於日本神奈川縣横濱市的超人氣景點「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」。或者大家都好奇筆者怎會對高達有興趣呢？其實是因為從來對行程都無意見及對筆者的行程安排一直都全力支持的外子點名要去，所以難得他有此雅興，筆者一定奉陪。

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」於2020年12月19日開始展出 1:1 原大可動高達，原定於2023年3月完結，因為疫情關係，令到很多海外高達迷未能朝聖，故復常後主辦單位將展期延長到2024年3月31日，即現在進入最後一個月倒數，大家要把握機會！

筆者不單止陪，還計劃了一個日與夜盡情欣賞高達的行程呢！除了跟著筆者在平面圖標記的次序參觀，時間亦是關鍵。最好下午四時半左右入埸，便可以一次過欣賞到日照、傍晚和夜晚三種不同視覺效果的Moving Gundam表演。大家留意平日和六日的場次安排略有不同，筆者會以六日那個時間表來介紹。