20/03/2024
東京人氣no. 1海鮮丼！一丼二食：珠寶盒般奢華海鮮丼＋濃郁奶白鯛魚湯漬飯，幸福感滿滿！3個省排長龍方法公開
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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六年前筆者在etnet經濟通第一篇介紹美食的文章便是推介東京海鮮丼「日本橋海鮮丼 つじ半」。當年的引言是這樣寫「你為甚麼會重遊東京？返鄉下？朝聖？福袋？賞櫻追楓？筆者有一大半的原因是為了一碗魚湯，一碗喝了令人感到好幸福的魚湯」，六年後筆者此想法仍未變。同樣地，六年後「つじ半」的味道也沒有變，在日本食評網站「食べログ」Tabelog仍然是東京人氣No. 1海鮮丼，所以大排長龍也是沒有變。
大家可能會好奇筆者為何重提「つじ半」，「炒冷飯」莫非是江浪才盡？非也，非也！筆者除了會分享「つじ半」最新的資訊，也會分享三個方法可以用最少時間便可享用美味的海鮮丼。
Read more:【東京No.1丼（上）】可能是世界上CP最高的海鮮丼 ── つじ半
日本橋海鮮丼 つじ半 日本橋本店
地址：東京都中央区日本橋3-1-15 久栄ビル 1F （Google Maps）
電話：03-6262-0823
營業時間：星期一至星期日 11:00 - 21:00
詳情：官網
Tabelog網站：詳情
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