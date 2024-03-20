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20/03/2024

東京人氣no. 1海鮮丼！一丼二食：珠寶盒般奢華海鮮丼＋濃郁奶白鯛魚湯漬飯，幸福感滿滿！3個省排長龍方法公開

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　六年前筆者在etnet經濟通第一篇介紹美食的文章便是推介東京海鮮丼「日本橋海鮮丼 つじ半」。當年的引言是這樣寫「你為甚麼會重遊東京？返鄉下？朝聖？福袋？賞櫻追楓？筆者有一大半的原因是為了一碗魚湯，一碗喝了令人感到好幸福的魚湯」，六年後筆者此想法仍未變。同樣地，六年後「つじ半」的味道也沒有變，在日本食評網站「食べログ」Tabelog仍然是東京人氣No. 1海鮮丼，所以大排長龍也是沒有變。

 

　　大家可能會好奇筆者為何重提「つじ半」，「炒冷飯」莫非是江浪才盡？非也，非也！筆者除了會分享「つじ半」最新的資訊，也會分享三個方法可以用最少時間便可享用美味的海鮮丼。

 

Read more:【東京No.1丼（上）】可能是世界上CP最高的海鮮丼 ── つじ半

 

位於東京都中央區日本橋的「つじ半」是本店。

 

 這是最新的價目表，想當年「梅」是990円，以當時的匯率計約71港元，現在是1,250円，以現在的匯率計約65港元，CP值超高不用筆者多說吧！

 

這是筆者疫後復常第一碗海鮮丼，所以食豪少少點了「松」（2,200円，HK$115），除了有吞拿魚、蝦、魷魚等多款海鮮，還加多了海膽、三文魚子和蟹肉，以這麼平易近人的價錢可品嘗如珠寶盒般奢華的海鮮，真是一點也不誇張。

 

「一丼二食」是吃到餘下約三分之一時加入濃郁奶白的鯛魚高湯，以魚湯漬飯品嘗極致的鮮味和幸福的味道。

 

筆者試過排隊排得最耐一次足足等了兩個半小時，在星期日由下午四時等到六時半，筆者那麼喜歡也差點想放棄。若果大家不想花那麼多時間排隊，那就不要錯過以下三個方法。

 

日本橋海鮮丼 つじ半 日本橋本店

地址：東京都中央区日本橋3-1-15 久栄ビル 1F （Google Maps

電話：03-6262-0823

營業時間：星期一至星期日 11:00 - 21:00

詳情：官網

Tabelog網站：詳情

 

即睇省排長龍方法

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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