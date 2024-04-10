藝術也能「貼地」！鰂魚涌ArtisTree巨型布藝展覽：走於葡萄牙藝術家的奇幻森林，沉浸於編織萬花筒世界

一連四天的復活節假期大家有外遊嗎？報導指有過百萬港人北上到內地旅遊，筆者看到其中一個訪問，被訪著說「香港無嘢玩」，筆者就覺得此言差矣。又有些批評概括地說「香港比內地差」，筆者又覺得比較應該要公平些，情況就如用三千呎大屋的裝修跟三百呎窩居的裝修去比較，「Apples to Apples」再考慮條件環境，才是客觀的意見。最重要，我們看到別人好的一面，有沒有學習？有沒有令自己進步？只會說一些負面的說話，有用嗎？筆者就試過去完韓國旅遊回港後忍不住在Facebook留言給MTR，建議車站加入編號，對於不懂當地語言的遊客真是莫大幫助！

說回正題，大家有留意「香港藝術三月」嗎？雖然筆者對藝術是門外漢，但其實藝術又不一定遙不可及，可以很「貼地」，可以融入社區，可以在我們身邊展出，筆者今次便是要介紹位於鰂魚涌太古坊的「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」藝術展覽。