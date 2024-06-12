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12/06/2024

東京朝聖日本第一間咖啡專門店：琥珀咖啡！呷著罕有陳年咖啡，感受昭和氣氛與咖啡職人精神

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　大家喜歡喝咖啡嗎？日本人喝咖啡非常普遍，想必是他們的繁忙生活跟香港人一樣需要一杯「回魂啡」，所以無論便利店或自動售賣機都可以很方便買到咖啡，味道也有很多選擇，牛奶咖啡、黑咖啡、炭燒咖啡、微糖、無糖等等，而且通常細細罐，幾口便可喝完，又繼續忙碌。年初東京之行，筆者就是想放下忙碌，所以找了一間特別的咖啡店去放鬆一下，這就是今次要介紹的「琥珀咖啡 」（カフェ・ド・ランブル／Cafe De L'Ambre）。

 

　　琥珀咖啡是日本第一間咖啡專門店，由關口一郎創辦。關口一郎最初是從事電影器材相關工作，時常以自己手沖的咖啡招呼客人，逐漸來找他的人不是為談公事，而是為喝他沖的咖啡。後來電影器材公司倒閉，關口一郎原本打算開一間閃光燈相關的公司，但那時候有很多以前的咖啡迷建議他開一間自己的咖啡店，還會為他介紹顧客，就是這樣琥珀咖啡於1948年在西銀座開業，當時銀座最貴的咖啡賣90日圓，而琥珀咖啡就賣100日圓，有些人批評太進取，還嘲諷十日內會結業，不過顧客總是誠實，琥珀咖啡非常受歡迎。到70年代，因隔壁的餐廳發生火災琥珀咖啡才搬到現在的店。關口一郎把一生時間都放在咖啡上，即使超過百歲仍經常出現在咖啡店內，雖然現在已經仙遊，但其職人精神被外界譽為「咖啡之神」。

 

琥珀咖啡藏身於銀座八丁目的一條幽靜小巷中，因為關口一郎認為即使銀座如一個迷宮，顧客都會願意為好東西尋找到這個地方來。

關口一郎的想法絕對沒有錯，除了本地人也有不少遊客來琥珀咖啡朝聖。推開門進來眼見狹窄的通道除了有等候的咖啡迷和一袋袋的咖啡豆，還有撲鼻的咖啡香氣。

通道右邊是烘豆室，放著很有歷史痕跡的烘豆機器，琥珀咖啡賣的都是自家烘焙。

通道左邊還有一個櫃，裡面放著一罐罐的咖啡豆，所以在店內喝過喜歡的也可以將心頭好買回家。

 

下一頁：感受咖啡店的昭和時代氣氛

 

 

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